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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122617 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182669 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147086 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138633 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117264 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу

Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 21806 перегляди

За минулу добу відбулося 121 бойове зіткнення, з них 34 на Покровському та 29 на Курському напрямках. Ворог завдав 93 авіаудари та здійснив понад 5500 обстрілів українських позицій.

121 бій стався на фронті минулої доби, близько половини - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у ранковому зведенні 21 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 20 лютого, пише УНН.

Вчора відбулось 121 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе.

"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки.

Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

34 атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. У районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога за добу: ЗСУ знищили 1280 окупантів21.02.25, 07:25 • 27476 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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