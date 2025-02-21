Половина боев - на Покровском направлении и курщине: обновленная карта от Генштаба

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За минувшие сутки произошло 121 боевое столкновение, из них 34 на Покровском и 29 на Курском направлениях. Враг нанес 93 авиаудара и совершил более 5500 обстрелов украинских позиций.

121 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, около половины - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в утренней сводке 21 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 20 февраля, пишет УНН.

Вчера произошло 121 боестолкновение

- сообщили в Генштабе.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили три атаки противника в сторону Волчанска и Западного.

Вчера на Купянском направлении состоялось семь боевых столкновений вблизи Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска остановили пять атак противника. Основные усилия оккупанты сосредоточивали в районах населенных пунктов Ямполовка и Колодязи.

На Сиверском направлении, вблизи Белогоровки, наши защитники успешно отбили две вражеские атаки.

Четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг десять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

34 атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Проминь, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Получили отпор.

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 19 авиаударов, сбросил 25 КАБ и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага за сутки: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов21.02.25, 07:25 • 18300 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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