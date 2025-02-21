Потери врага за сутки: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1280 террористов. Также уничтожено 12 танков, 18 БМП, 52 артсистемы и 135 БПЛА противника.
Захватчики потеряли 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 21.02.25:
- Личный состав: 864 860 (+1280).
- Танки: 10146 (+12).
- Бронированные боевые машины: 21130 (+18).
- Артиллерийские системы: 23462 (+52).
- РСЗВ: 1295 (+4).
- Средства ППО: 1080 (+2).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 26156 (+135).
- Крылатые ракеты: 3064.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 38104 (+143).
- Специальная техника: 3753 (+1).
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