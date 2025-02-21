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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери врага за сутки: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов

Потери врага за сутки: ВСУ уничтожили 1280 оккупантов

Киев  •  УНН

 • 6202 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1280 террористов. Также уничтожено 12 танков, 18 БМП, 52 артсистемы и 135 БПЛА противника.

Захватчики потеряли 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупантов за период с 24.02.22 по 21.02.25:

- Личный состав: 864 860 (+1280).

- Танки: 10146 (+12).

- Бронированные боевые машины: 21130 (+18).

- Артиллерийские системы: 23462 (+52).

- РСЗВ: 1295 (+4).

- Средства ППО: 1080 (+2).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 26156 (+135).

- Крылатые ракеты: 3064.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 38104 (+143).

- Специальная техника: 3753 (+1).

Горячее всего - на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба20.02.25, 08:29 • 26349 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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