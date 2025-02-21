Втрати ворога за добу: ЗСУ знищили 1280 окупантів
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1280 терористів. Також знищено 12 танків, 18 БМП, 52 артсистеми та 135 БПЛА противника.
Загарбники втратили 1280 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупантів за період з 24.02.22 по 21.02.25:
- Особовий склад: 864 860 (+1280).
- Танки: 10146 (+12).
- Броньовані бойові машини: 21130 (+18).
- Артилерійські системи: 23462 (+52).
- РСЗВ: 1295 (+4).
- Засоби ППО: 1080 (+2).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 26156 (+135).
- Крилаті ракети: 3064.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 38104 (+143).
- Спеціальна техніка: 3753 (+1).
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