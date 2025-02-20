Найгарячіше - на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 122 бої, більшість - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 20 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 19 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 керовану авіабомбу. Окрім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, скинувши при цьому 47 керованих авіабомб, здійснив 442 обстріли, десять з яких - із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знищили за добу понад тисячу окупантів та майже 400 одиниць техніки