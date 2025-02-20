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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121104 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181890 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146363 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138092 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116991 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107739 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102961 перегляди

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15 березня, 09:00 • 141050 перегляди

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Найгарячіше - на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Найгарячіше - на Покровському напрямку: карта бойових дій від Генштабу

Київ • УНН

 • 28772 перегляди

За минулу добу відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав 87 авіаударів та здійснив 5757 обстрілів українських позицій.

На фронті минулої доби сталося 122 бої, більшість - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 20 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 19 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 87 авіаударів, скинувши 131 керовану авіабомбу. Окрім цього, здійснив 5757 обстрілів, зокрема 140 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад три тисячі дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, пункт управління та один інший важливий об’єкт ворога", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 36 авіаударів, скинувши при цьому 47 керованих авіабомб, здійснив 442 обстріли, десять з яких - із РСЗВ. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знищили за добу понад тисячу окупантів та майже 400 одиниць техніки20.02.25, 07:59 • 31389 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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