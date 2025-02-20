Горячее всего - на Покровском направлении: карта боевых действий от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 122 боя, большинство - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 20 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 19 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 131 управляемую авиабомбу. Кроме этого, осуществил 5757 обстрелов, в частности 140 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более трех тысяч дронов-камикадзе.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один другой важный объект врага», - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении враг предпринял попытку идти вперед в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 36 авиаударов, сбросив при этом 47 управляемых авиабомб, совершил 442 обстрела, десять из которых - из РСЗО. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков», - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

ВСУ уничтожили за сутки более тысячи оккупантов и почти 400 единиц техники