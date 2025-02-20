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ВСУ уничтожили за сутки более тысячи оккупантов и почти 400 единиц техники

ВСУ уничтожили за сутки более тысячи оккупантов и почти 400 единиц техники

Киев  •  УНН

 • 13914 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1190 военных, 14 танков, 63 артсистемы и другую технику, общие потери рф с начала войны достигают 863580 человек.

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 190 российских захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.  

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 863580 (+1190) человек ликвидировано
    • танков - 10134 (+14)
      • боевых бронированных машин - 21112 (+14)
        • артиллерийских систем - 23410 (+63)
          • РСЗВ - 1291 (+3)
            • средства ППО - 1078 (+6)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26021 (+160)
                    • крылатые ракеты - 3064 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 37961 (+136)
                            • специальная техника - 3752 (0)

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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                              vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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