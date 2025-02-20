ВСУ уничтожили за сутки более тысячи оккупантов и почти 400 единиц техники
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1190 военных, 14 танков, 63 артсистемы и другую технику, общие потери рф с начала войны достигают 863580 человек.
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 190 российских захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 863580 (+1190) человек ликвидировано
- танков - 10134 (+14)
- боевых бронированных машин - 21112 (+14)
- артиллерийских систем - 23410 (+63)
- РСЗВ - 1291 (+3)
- средства ППО - 1078 (+6)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26021 (+160)
- крылатые ракеты - 3064 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 37961 (+136)
- специальная техника - 3752 (0)
Напомним
За минувшие сутки, 19 февраля на фронте произошло 106 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 26 атак. Враг нанес 64 авиаудара, применил 1122 дрона-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов.
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