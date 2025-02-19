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15 березня, 19:03 • 118316 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176274 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143706 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135712 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115622 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107084 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102609 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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106 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше та які втрати окупантів

106 бойових зіткнень за добу: де найгарячіше та які втрати окупантів

Київ • УНН

 • 31965 перегляди

За минулу добу відбулося 106 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 26 атак. Ворог завдав 64 авіаудари, застосував 1122 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів.

З початку доби відбулося 106 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ворог здійснив 26 наступальних дій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби ... противник завдав ракетного удару (дві ракети), 64 авіаційних ударів, скинувши при цьому 91 КАБ, застосував 1122 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі триста обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

Три атаки ворога відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку противник здійснив спробу наступати в районі Верхньокам’янського, бій триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 26 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні, на цьому напрямку, українські воїни ліквідували 101 та поранили 90 окупантів. Знищено танк, дев’ять автомобілів, шість мотоциклів, 13 БпЛА, засіб РЕБ та засіб супутникового зв'язку, також значно пошкоджено танк, бойову броньовану машину, три автомобілі та три артилерійські системи.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Сили оборони стійко стримують натиск, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. Дотепер точиться два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку російські загарбники дев’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового. Три боєзіткнення продовжуються.

На Придніпровському та Гуляйпільському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські оборонці відбили 11 атак загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

рф запустила дві балістичні ракети та 167 безпілотників по Україні за ніч: 106 дронів збито, 56 - не досягли цілей19.02.25, 09:07 • 27956 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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