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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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106 боевых столкновений за сутки: где горячее всего и какие потери оккупантов

106 боевых столкновений за сутки: где горячее всего и какие потери оккупантов

Киев  •  УНН

 • 4043 просмотра

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За минувшие сутки произошло 106 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 26 атак. Враг нанес 64 авиаудара, применил 1122 дрона-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов.

С начала суток произошло 106 боевых столкновений, на Покровском направлении враг совершил 26 наступательных действий, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток... противник нанес ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных удара, сбросив при этом 91 КАБ, применил 1122 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч трехсот обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Западного, получил отпор.

Три атаки врага отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Петропавловки и Загрызово.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник предпринял попытку наступать в районе Верхнекаменского, бой продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Васюковки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 26 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы. Наши защитники мужественно держат рубежи, до сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня, на этом направлении, украинские воины ликвидировали 101 и ранили 90 оккупантов. Уничтожен танк, девять автомобилей, шесть мотоциклов, 13 БпЛА, средство РЭБ и средство спутниковой связи, также значительно повреждены танк, боевая бронированная машина, три автомобиля и три артиллерийские системы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Озаряновки, Торецка и Леонидовки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 13 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении российские захватчики девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного. Три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили 11 атак захватчиков.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

рф запустила две баллистические ракеты и 167 беспилотников по Украине за ночь: 106 дронов сбито, 56 - не достигли целей19.02.25, 09:07 • 25033 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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