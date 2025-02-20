ЗСУ знищили за добу понад тисячу окупантів та майже 400 одиниць техніки

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 863580 (+1190) осіб ліквідовано

танків ‒ 10134 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14)

артилерійських систем ‒ 23410 (+63)

РСЗВ ‒ 1291 (+3)

засоби ППО ‒ 1078 (+6)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26021 (+160)

крилаті ракети ‒ 3064 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37961 (+136)

спеціальна техніка ‒ 3752 (0)

Нагадаємо

За минулу добу, 19 лютого на фронті відбулося 106 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 26 атак. Ворог завдав 64 авіаудари, застосував 1122 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів.

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