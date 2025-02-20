ЗСУ знищили за добу понад тисячу окупантів та майже 400 одиниць техніки
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1190 військових, 14 танків, 63 артсистеми та іншу техніку, загальні втрати рф з початку війни сягають 863580 осіб.
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 863580 (+1190) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10134 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14)
- артилерійських систем ‒ 23410 (+63)
- РСЗВ ‒ 1291 (+3)
- засоби ППО ‒ 1078 (+6)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 26021 (+160)
- крилаті ракети ‒ 3064 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37961 (+136)
- спеціальна техніка ‒ 3752 (0)
Нагадаємо
За минулу добу, 19 лютого на фронті відбулося 106 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 26 атак. Ворог завдав 64 авіаудари, застосував 1122 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів.
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