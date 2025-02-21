рф выпустила две баллистические ракеты и 160 беспилотников по Украине за ночь: 87 дронов сбито, 70 не достигли целей
Киев • УНН
Ночью РФ атаковала Украину 160 дронами Shahed и двумя ракетами Искандер-М с разных направлений. ВСУ сбили 87 ударных БпЛА, атака задела Одесскую, Киевскую, Полтавскую и Харьковскую области.
россия ночью атаковала Украину двумя ракетами Искандер-М/KN-23 и 160 беспилотниками, сбито 87 дронов, 70 - не достигли целей, атака рф задела четыре области, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 февраля враг атаковал 160-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово - рф, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 87-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях
70 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локально потеряны (без негативных последствий).
«В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области», - говорится в сообщении.
Половина боев - на Покровском направлении и Курской области: обновленная карта от Генштаба21.02.25, 08:28 • 6160 просмотров