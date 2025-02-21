Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

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Киев  •  УНН

 • 3683 просмотра

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Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединяются к криминальному боевику по идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант. События фильма будут разворачиваться на Гавайях, а сценарий напишет Ник Билтон.

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо присоединились к работе над новым криминальным боевиком, события которого разворачиваются на Гавайях. Проект основан на оригинальной идее Дуэйна Джонсона и Эмили Блант, которые также выступят продюсерами ленты. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали 

Сценарий фильма напишет журналист и автор Ник Билтон, известный документальным фильмом HBO «Поддельные знаменитости» (2021). Сейчас проект продают студиям и стримерам, а в индустрии его сравнивают с культовыми лентами «Отступники» и «Славные парни».

Продюсерами будущего фильма будут Скорсезе, Джонсон, Блант, Ди Каприо, Билтон, Дени Гарсия, Лиза Фрешетт и Рик Йорн.

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Сообщается, что проект стал возможным благодаря предстоящему сотрудничеству Джонсона и Блант в фильме «Разгромная машина», который должен стать одной из самых драматических ролей Джонсона.

Для Скорсезе и Ди Каприо это уже очередная совместная работа. Они сотрудничали над такими лентами, как «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Отступники» и недавние «Убийцы цветочной полки». Также они работают над полнометражной адаптацией «Дьявола в Белом городе».

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Алина Волянская

Алина Волянская

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