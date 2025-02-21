Гавайський кримінал: Скорсезе, Ді Капріо, Джонсон і Блант працюють над новим фільмом

Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо приєдналися до роботи над новим кримінальним бойовиком, події якого розгортаються на Гаваях. Проєкт заснований на оригінальній ідеї Дуейна Джонсона та Емілі Блант, які також виступлять продюсерами стрічки. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

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Сценарій фільму напише журналіст і автор Нік Білтон, відомий документальним фільмом HBO "Підроблені знаменитості" (2021). Наразі проєкт продають студіям і стримерам, а в індустрії його порівнюють із культовими стрічками "Відступники" та "Славні хлопці".

Продюсерами майбутнього фільму будуть Скорсезе, Джонсон, Блант, Ді Капріо, Білтон, Дені Гарсія, Ліза Фрешетт і Рік Йорн.

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Повідомляється, що проєкт став можливим завдяки майбутній співпраці Джонсона і Блант у фільмі "Розгромна машина", який має стати однією з найбільш драматичних ролей Джонсона.

Для Скорсезе та Ді Капріо це вже чергова спільна робота. Вони співпрацювали над такими стрічками, як "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Острів проклятих", "Вовк з Уолл-стріт", "Відступники" та нещодавні "Вбивці квіткової повні". Також вони працюють над повнометражною адаптацією "Диявола в Білому місті".

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