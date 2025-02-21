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15 березня, 19:03 • 119476 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178876 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144618 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136547 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116157 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107299 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102743 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139619 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Гавайський кримінал: Скорсезе, Ді Капріо, Джонсон і Блант працюють над новим фільмом

Київ • УНН

 • 179434 перегляди

Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо долучаються до кримінального бойовика за ідеєю Дуейна Джонсона та Емілі Блант. Події фільму розгортатимуться на Гаваях, а сценарій напише Нік Білтон.

Мартін Скорсезе та Леонардо Ді Капріо приєдналися до роботи над новим кримінальним бойовиком, події якого розгортаються на Гаваях. Проєкт заснований на оригінальній ідеї Дуейна Джонсона та Емілі Блант, які також виступлять продюсерами стрічки. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі 

Сценарій фільму напише журналіст і автор Нік Білтон, відомий документальним фільмом HBO "Підроблені знаменитості" (2021). Наразі проєкт продають студіям і стримерам, а в індустрії його порівнюють із культовими стрічками "Відступники" та "Славні хлопці".

Продюсерами майбутнього фільму будуть Скорсезе, Джонсон, Блант, Ді Капріо, Білтон, Дені Гарсія, Ліза Фрешетт і Рік Йорн.

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Повідомляється, що проєкт став можливим завдяки майбутній співпраці Джонсона і Блант у фільмі "Розгромна машина", який має стати однією з найбільш драматичних ролей Джонсона.

Для Скорсезе та Ді Капріо це вже чергова спільна робота. Вони співпрацювали над такими стрічками, як "Банди Нью-Йорка", "Авіатор", "Острів проклятих", "Вовк з Уолл-стріт", "Відступники" та нещодавні "Вбивці квіткової повні". Також вони працюють над повнометражною адаптацією "Диявола в Білому місті".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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