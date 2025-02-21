Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Введение государством критических надбавок и запрет скидок от производителей могут вызвать больше вреда, чем пользы на фармацевтическом рынке. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Я считаю, что государство должно иметь довольно жесткий механизм борьбы с монополиями и картельными сговорами, но установление этих критических надбавок и так далее, оно, на самом деле, провоцирует скорее проблемы. Кроме того, есть еще определенные вещи, которые, вообще, выглядят странными. Запрет так называемых маркетинговых сделок (скидка, которую дает производитель - ред. ), которые формируют очень существенно многочисленные доходы фармацевтических сетей, и именно они обеспечивают их функционирование, - отметил Кушнирук.

По его словам, такие изменения в регулировании фармацевтического рынка не будут способствовать снижению цены на лекарства, а наоборот, в итоге могут привести к росту стоимости препаратов.

Если вы это выбиваете из-под них, это не влияет прямо на снижение цен, а наоборот, создает сложную ситуацию для сетей, - отметил Кушнирук.

Он пояснил, что новое регулирование может привести к отсутствию конкуренции на фармрынке и в итоге вызовет рост цен на лекарственные средства.

Комментируя беспокойство относительно потенциального выхода иностранных компаний с украинского рынка из-за жесткого регулирования, Кушнирук отметил важность сохранения иностранных инвестиций в Украине.

Бесспорно, нам нужно, чтобы иностранный бизнес оставался, работал и инвестировал в экономику страны, - сказал он.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №11493 по регулированию фармацевтического рынка. В частности, одним из положений является установление предельной наценки на уровне 8% для дистрибьюторов и представительств иностранных фармкомпаний. По подсчетам экономического эксперта Сергея Лямца государственное регулирование цен на лекарства и ограничение наценок в 8% может привести к ежегодным потерям бюджета минимум в 8 млрд грн.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее уже призвала Президента Украины ветировать принятый парламентом законопроект из-за беспокойства, что нововведения могут негативно повлиять на здоровье пациентов.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил возможного сокращения ассортимента лекарственных средств в аптеках, после вступления в силу закона, что может сказаться на доступности лекарств для украинцев.