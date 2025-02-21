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Жорстке регулювання фармринку може створити додаткові проблеми та спровокувати зростання цін на ліки - економічний експерт Борис Кушнірук

Жорстке регулювання фармринку може створити додаткові проблеми та спровокувати зростання цін на ліки - економічний експерт Борис Кушнірук

Київ • УНН

 • 154284 перегляди

Економіст Борис Кушнірук попередив про ризики нового закону щодо регулювання фармринку. Заборона знижок та обмеження націнок можуть призвести до зростання цін на ліки та скорочення асортименту.

Запровадження державою критичних надбавок та заборона знижок від виробників можуть спричинити більше шкоди, ніж користі на фармацевтичному ринку. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

Я вважаю, що держава повинна мати доволі жорсткий механізм боротьби з монополіями і картельними змовами, але встановлення цих критичних надбавок і так далі, воно, насправді, провокує скоріше проблеми. Крім того, є ще певні речі, які, взагалі, виглядають дивними. Заборона так званих маркетингових угод (знижка, яку дає виробник - ред.), які формують дуже суттєво численні доходи фармацевтичних мереж, і саме вони забезпечують їх функціонування,

- зазначив Кушнірук.

За його словами, такі зміни у регулюванні фармацевтичного ринку не сприятимуть зниженню ціни на ліки, а навпаки, у підсумку можуть призвести до зростання вартості препаратів.

Якщо ви це вибиваєте з-під них, це не впливає прямо на зниження цін, а навпаки, створює складну ситуацію для мереж,

- зазначив Кушнірук.

Він пояснив, що нове регулювання може призвести до відсутності конкуренції на фармринку і в підсумку викличе зростання цін на лікарські засоби.

Коментуючи занепокоєння щодо потенційного виходу іноземних компаній з українського ринку через жорстке регулювання, Кушнірук наголосив на важливості збереження іноземних інвестицій в Україні.

Безперечно, нам потрібно, щоб іноземний бізнес залишався, працював та інвестував в економіку країни,

- сказав він.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Зокрема, одним із положень є встановлення граничної націнки на рівні 8% для дистриб’юторів та представництв іноземних фармкомпаній. За підрахунками економічного експерта Сергія Лямця державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету мінімум у 8 млрд грн.

Європейська Бізнес Асоціація раніше вже закликала Президента України ветувати ухвалений парламентом законопроєкт через занепокоєння, що нововведення можуть негативно вплинути на здоров'я пацієнтів.

Додамо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключив можливого скорочення асортименту лікарських засобів в аптеках, після набрання чинності закону, що може позначитися на доступності ліків для українців. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'я
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