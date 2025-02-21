В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Над Украиной расположился антициклон, поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая погода без осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

По ее прогнозу, только в воскресенье, 23-го февраля, в восточной части Украины пройдет снег. При этом морозы будут продолжаться.

В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла. В Киеве 22 и 23 февраля осадков не предвидится - антициклон. Ночью -12-14 градусов, в дневные часы -2-4 градуса