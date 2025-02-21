В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
Киев • УНН
Антициклон над Украиной принесет сухую погоду без осадков в большинстве областей на выходных, лишь на востоке ожидается снег. Ночные температуры будут достигать -17°, а с 25 февраля ожидается постепенное потепление.
Над Украиной расположился антициклон, поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая погода без осадков. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
По ее прогнозу, только в воскресенье, 23-го февраля, в восточной части Украины пройдет снег. При этом морозы будут продолжаться.
В ночные часы ожидается -10-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей -2-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла. В Киеве 22 и 23 февраля осадков не предвидится - антициклон. Ночью -12-14 градусов, в дневные часы -2-4 градуса
По ее словам, ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля.
Напомним
В Карпатах зафиксирован сильный мороз: спасатели предупреждают, что при наличии планов о походе в горы, следует тщательно подготовиться заранее. Кроме усиления мороза, специалисты указывают на лавинную опасность.
Все пассажирские поезда курсируют по графику, несмотря на снежную погоду - Укрзализныця17.02.25, 09:55 • 31417 просмотров