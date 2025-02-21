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15 березня, 19:03 • 127071 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149820 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140522 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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В Україну прийшов антициклон: якою буде погода на вихідних

В Україну прийшов антициклон: якою буде погода на вихідних

Київ • УНН

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Антициклон над Україною принесе суху погоду без опадів у більшості областей на вихідних, лише на сході очікується сніг. Нічні температури сягатимуть -17°, а з 25 лютого очікується поступове потепління.

Над Україною розташувався антициклон, тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха погода без опадів. Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

За її прогнозом, лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг. При цьому морози триватимуть.

У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла. У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси

- передбачає Діденко.

За її словами, послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого.

Нагадаємо

У Карпатах зафіксовано сильний мороз: рятувальники попереджають, що при наявності планів про похід у гори, слід ретельно підготуватися заздалегідь. Крім посилення морозу, фахівці вказують на лавинну небезпеку.

Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри сніжну погоду - Укрзалізниця17.02.25, 09:55 • 31841 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство

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