В Україну прийшов антициклон: якою буде погода на вихідних

Над Україною розташувався антициклон, тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха погода без опадів. Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

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За її прогнозом, лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг. При цьому морози триватимуть.

У нічні години очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла. У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси - передбачає Діденко.

За її словами, послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого.

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У Карпатах зафіксовано сильний мороз: рятувальники попереджають, що при наявності планів про похід у гори, слід ретельно підготуватися заздалегідь. Крім посилення морозу, фахівці вказують на лавинну небезпеку.

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