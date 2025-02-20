У Карпатах -20°C: рятувальники попереджають про небезпеку походів у гори

У Карпатах зафіксовано сильний мороз: рятувальники попереджають, що при наявності планів про похід у гори, слід ретельно підготуватися заздалегідь. Крім посилення морозу, фахівці вказують на лавинну небезпеку.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Увага! У Карпатах -20°C

Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає:

одягайтеся багатошарово та захищайте відкриті ділянки шкіри;

перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів;

повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці;

обов’язково завантажте;

мобільний застосунок «Порятунок у горах».

Нагадаємо

УНН передавав: на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -22°С. Спостерігається хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер 6 м/с.