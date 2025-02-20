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15 березня, 19:03 • 126082 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149143 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140146 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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У Карпатах -20°C: рятувальники попереджають про небезпеку походів у гори

У Карпатах -20°C: рятувальники попереджають про небезпеку походів у гори

Київ • УНН

 • 38991 перегляди

ДСНС попереджає про сильний мороз до -20°C та підвищений ризик лавин у Карпатах. Рятувальники закликають туристів ретельно готуватися до походів та дотримуватися правил безпеки.

У Карпатах зафіксовано сильний мороз: рятувальники попереджають, що при наявності планів про похід у гори, слід ретельно підготуватися заздалегідь. Крім посилення морозу, фахівці вказують на лавинну небезпеку.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Увага! У Карпатах -20°C

Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає:

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  • одягайтеся багатошарово та захищайте відкриті ділянки шкіри;
    • перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів;
      • повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці;
        • обов’язково завантажте;
          • мобільний застосунок «Порятунок у горах».
            Image

            Нагадаємо

            УНН передавав: на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -22°С. Спостерігається хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер 6 м/с.

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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