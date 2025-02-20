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В Карпатах -20°C: спасатели предупреждают об опасности походов в горы: спасатели предупреждают об опасности

В Карпатах -20°C: спасатели предупреждают об опасности походов в горы: спасатели предупреждают об опасности

Киев  •  УНН

 • 5405 просмотра

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ГСЧС предупреждает о сильном морозе до -20°C и повышенном риске лавин в Карпатах. Спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам и соблюдать правила безопасности.

В Карпатах зафиксирован сильный мороз: спасатели предупреждают, что при наличии планов о походе в горы, следует тщательно подготовиться заранее. Кроме усиления мороза, специалисты указывают на лавинную опасность.

Передает УНН с ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Внимание! В Карпатах -20°C

Друзья, если планируете поход в горы, будьте осторожны! Мороз крепнет, риск обморожений и лавинной опасности растет:

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  • одевайтесь многослойно и защищайте открытые участки кожи;
  • проверяйте прогноз погоды и состояние маршрутов;
  • сообщите близким о своих планах и не отправляйтесь в горы в одиночку;
  • обязательно загрузите;
  • мобильное приложение «Спасение в горах».
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Напомним,

УНН передавал: на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. Наблюдается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер 6 м/с.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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