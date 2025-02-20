В Карпатах -20°C: спасатели предупреждают об опасности походов в горы: спасатели предупреждают об опасности
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает о сильном морозе до -20°C и повышенном риске лавин в Карпатах. Спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам и соблюдать правила безопасности.
В Карпатах зафиксирован сильный мороз: спасатели предупреждают, что при наличии планов о походе в горы, следует тщательно подготовиться заранее. Кроме усиления мороза, специалисты указывают на лавинную опасность.
Передает УНН с ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Внимание! В Карпатах -20°C
Друзья, если планируете поход в горы, будьте осторожны! Мороз крепнет, риск обморожений и лавинной опасности растет:
- одевайтесь многослойно и защищайте открытые участки кожи;
- проверяйте прогноз погоды и состояние маршрутов;
- сообщите близким о своих планах и не отправляйтесь в горы в одиночку;
- обязательно загрузите;
- мобильное приложение «Спасение в горах».
Напомним,
УНН передавал: на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. Наблюдается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер 6 м/с.