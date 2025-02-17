У Карпатах вдарив 22-градусний мороз: показали фото засніженої вершини

На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався 22-градусний мороз, пише УНН з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття в Facebook.

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Як повідомляється, на ранок 17 лютого на горі Піп Іван трималася хмарна погода з проясненнями. Спостерігався північно-східний вітер 6 м/с.

"Температура повітря -22°С", - ідеться у повідомленні.

Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дороги засніжені у трьох областях, але основні шляхи проїзні попри снігопади - дорожники