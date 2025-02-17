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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126079 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184948 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149140 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140145 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108380 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Карпатах вдарив 22-градусний мороз: показали фото засніженої вершини

Київ • УНН

 • 20629 перегляди

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -22°С. Спостерігається хмарна погода з проясненнями та північно-східний вітер 6 м/с.

На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку спостерігався 22-градусний мороз, пише УНН з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття в Facebook.  

Деталі

Як повідомляється, на ранок 17 лютого на горі Піп Іван трималася хмарна погода з проясненнями. Спостерігався північно-східний вітер 6 м/с.

"Температура повітря -22°С", - ідеться у повідомленні.

Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дороги засніжені у трьох областях, але основні шляхи проїзні попри снігопади - дорожники17.02.25, 10:17 • 22040 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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