В Карпатах ударил 22-градусный мороз: показали фото заснеженной вершины

На заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался 22-градусный мороз, пишет УНН со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Детали

Как сообщается, на утро 17 февраля на горе Поп Иван держалась облачная погода с прояснениями. Наблюдался северо-восточный ветер 6 м/с.

"Температура воздуха -22°С", - говорится в сообщении.

Добавим, это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Дороги заснеженные в трех областях, но основные дороги проездные, несмотря на снегопады - дорожники