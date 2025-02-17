В Карпатах ударил 22-градусный мороз: показали фото заснеженной вершины
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. Наблюдается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер 6 м/с.
На заснеженной горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром наблюдался 22-градусный мороз, пишет УНН со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Детали
Как сообщается, на утро 17 февраля на горе Поп Иван держалась облачная погода с прояснениями. Наблюдался северо-восточный ветер 6 м/с.
"Температура воздуха -22°С", - говорится в сообщении.
Добавим, это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
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