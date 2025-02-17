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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дороги заснеженные в трех областях, но основные дороги проездные, несмотря на снегопады - дорожники

Киев  •  УНН

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Местами в Украине выпало до 4 см снега, а температура на востоке достигает -18°С. На дорогах работает 492 единицы техники, проезд по основным дорогам обеспечен.

Водителей предупредили о заснеженных дорогах в трех областях, местами выпало до 4 см снега, держится крепкий мороз, проезд по основным дорогам обеспечен. О ситуации сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины 17 февраля, пишет УНН.

Детали

«Во Львовской, Ровенской и Киевской областях наблюдается заснеженное покрытие на дорогах государственного значения; в других регионах - преимущественно мокрое. На Закарпатье - гололедица», - говорится в сообщении.

Как указано, слабый снег в Винницкой (до 1 см), Житомирской, Киевской (3-4 см), Полтавской, Ровенской (1-2 см) и Львовской областях. На остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха -10...-5°С, на востоке страны до -15...-18°С.

На перевальных участках дорог, как сообщается, - без осадков, только во Львовской области прогнозируют снег. Состояние дорожного покрытия мокрое, на Латирском перевале в Закарпатье (дорога М-06) - гололедица.

На заснеженных участках дорог, по сообщению, проводятся работы по очистке проезжей части. На отдельных участках (мосты, путепроводы, транспортные развязки, спуски, подъемы, закругленные участки) государственного значения дорожники обрабатывают покрытие дорог противогололедными материалами.

«Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен», - указали в агентстве.

Для ликвидации последствий непогоды на дорогах общего пользования государственного значения дорожниками привлечено 492 единицы техники и 399 рабочих.

«Сегодня на дорогах страны гололедица (І уровень опасности - желтый). По сообщению Украинского гидрометцентра, существенно похолодает во всех регионах Украины. Ожидается снег, а местами - мокрый снег с дождем», - сообщили в ведомстве.

Все пассажирские поезда курсируют по графику, несмотря на снежную погоду - Укрзализныця17.02.25, 09:55 • 12400 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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