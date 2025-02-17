Все пассажирские поезда курсируют по графику, несмотря на снежную погоду - Укрзализныця
Киев • УНН
Все пассажирские поезда курсируют по графику, несмотря на сложные погодные условия. Железнодорожники активно убирают снег на вокзалах и путях, а киевская городская электричка рекомендуется как надежный транспорт.
Все пассажирские поезда курсируют по графику несмотря на непогоду, сообщили в понедельник в АО «Укрзализныця» в Telegram, пишет УНН.
Двигаемся сквозь снег вперед! Несмотря на непогоду пассажирские поезда железно курсируют по графику. Ни один рейс не отменен
Железнодорожники, как указано, с самого утра убирают снег на вокзалах, перронах и путях.
«Учитывая пробки на дорогах, советуем для поездок с левого на правый берег столицы выбирать именно киевскую городскую электричку - она точно доставит вас вовремя», - добавили в УЗ.
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