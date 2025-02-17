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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126986 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185810 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149766 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140481 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118270 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145202 перегляди

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Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри сніжну погоду - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 31841 перегляди

Всі пасажирські поїзди курсують за графіком попри складні погодні умови. Залізничники активно прибирають сніг на вокзалах та коліях, а київська міська електричка рекомендується як надійний транспорт.

Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри негоду, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця" у Telegram, пише УНН.

Рухаємося крізь сніг вперед! Попри негоду пасажирські поїзди залізно курсують за графіком. Жоден рейс не скасовано

- повідомили в УЗ.

Залізничники, як вказано, з самого ранку прибирають сніг на вокзалах, перонах та коліях.

"Враховуючи затори на дорогах, радимо для поїздок з лівого на правий берег столиці обирати саме київську міську електричку - вона точно доправить вас вчасно", - додали в УЗ.

Аварійні відключення світла для населення наразі лише в окремих випадках - Укренерго17.02.25, 08:56 • 24919 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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