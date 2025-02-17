Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри сніжну погоду - Укрзалізниця

Усі пасажирські поїзди курсують за графіком попри негоду, повідомили у понеділок в АТ "Укрзалізниця" у Telegram, пише УНН.

Рухаємося крізь сніг вперед! Попри негоду пасажирські поїзди залізно курсують за графіком. Жоден рейс не скасовано - повідомили в УЗ.

Залізничники, як вказано, з самого ранку прибирають сніг на вокзалах, перонах та коліях.

"Враховуючи затори на дорогах, радимо для поїздок з лівого на правий берег столиці обирати саме київську міську електричку - вона точно доправить вас вчасно", - додали в УЗ.

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