Дороги засніжені у трьох областях, але основні шляхи проїзні попри снігопади - дорожники

Водіїв попередили про засніжені дороги у трьох областях, подекуди випало до 4 см снігу, тримається міцний мороз, проїзд основними дорогами забезпечено. Про ситуацію повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України 17 лютого, пише УНН.

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"У Львівській, Рівненській та Київській областях спостерігається засніжене покриття на дорогах державного значення; в інших регіонах - переважно мокре. На Закарпатті - ожеледиця", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, слабкий сніг у Вінницькій (до 1 см), Житомирській, Київській (3-4 см), Полтавській, Рівненській (1-2 см) та Львівській областях. На решті території країни без опадів. Середня температура повітря -10...-5°С, на сході країни до -15...-18°С.

На перевальних ділянках доріг, як повідомляється, - без опадів, лише у Львівській області прогнозують сніг. Стан дорожнього покриття мокрий, на Латірському перевалі в Закарпатті (дорога М-06) - ожеледиця.

На засніжених ділянках доріг, за повідомленням, проводяться роботи з очистки проїзної частини. На окремих ділянках (мости, шляхопроводи, транспортні розв’язки, спуски, підйоми, заокруглені ділянки) державного значення дорожники обробляють покриття доріг протиожеледними матеріалами.

"Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали в агентстві.

Для ліквідації наслідків негоди на дорогах загального користування державного значення дорожниками залучено 492 одиниці техніки та 399 робітників.

"Сьогодні на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності - жовтий). За повідомленням Українського гідрометцентру, суттєво похолодає в усіх регіонах України. Очікується сніг, а подекуди – мокрий сніг із дощем", - повідомили у відомстві.

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