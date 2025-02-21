Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка голливудской звезды Николаса Кейджа Кристина Фултон подала в суд на него и их сына за "опасные для жизни травмы", которые, по ее словам, она получила во время предполагаемой драки в прошлом году.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Кристина Фултон обвиняет своего 34-летнего сына Вестона Кейджа, которого она описала как "профессионального бойца весом 300 фунтов", в нападении на нее без какой-либо причины.

В иске Фултон обвиняет своего сына в нападении и побоях, а Николаса Кейджа - в халатности, отмечая, что он не принял надлежащих мер, чтобы остановить агрессивное поведение сына, несмотря на его знания о проблемах с психическим здоровьем Уэстона.

Иск также содержит требование о возмещении физического, эмоционального и экономического ущерба, который Фултон, по ее словам, понесла из-за нападения. Адвокаты Николаса Кейджа назвали иск "несерьезным".

Уэстон Кейдж был арестован в июне прошлого года и обвинен в двух тяжких преступлениях, связанных с нападением с применением смертоносного оружия, после обвинений в нападении на свою мать и еще одного человека. Он не признал себя виновным по обоим обвинениям.

Фултон утверждает, что навестила сына 28 апреля 2024 года после получения "срочных сообщений" от его друзей, согласно гражданскому иску, поданному в Высший суд округа Лос-Анджелес.

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По ее словам, когда она приехала Уэстон Кейдж напал на нее в "маниакальной ярости", избивая ее на парковке, в лифте и в вестибюле своего дома. В иске говорится, что она получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы, травмы шеи и горла, травму зубов, шум в ушах, травму живота и посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того Фултон утверждает, что Николас Кейдж знал о "длительной истории психических и психологических расстройств" их сына и о предыдущих предполагаемых случаях "насильственного нападения и нанесения побоев", но продолжал потакать такому поведению, оказывая ему финансовую поддержку.

В частности, в иске также говорится о том, что Николас Кейдж купил для своего сына квартиру по соседству со своим собственным домом, несколько раз забирал его из тюрьмы и распивал с ним спиртное, несмотря на то, что знал о его борьбе с наркотической зависимостью. Адвокаты Николаса Кейджа назвали иск "абсурдным", заявив, что он не несет ответственности за действия взрослого сына.

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