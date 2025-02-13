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Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Киев  •  УНН

 • 33111 просмотра

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Звезда объяснила, что живет на ферме не ради модного тренда «trad wife», а из-за настоящей любви к такому образу жизни. На ферме актриса спасает собак из приютов через свой фонд Joey's Friends.

Актриса Милли Бобби Браун и ее жених, Джейк Бонджови, сын музыканта Джона Бон Джови, живут на ферме в Джорджии. В интервью Vanity Fair актриса подчеркнула, что их фермерская жизнь - это не модный тренд, а осознанный выбор.

Об этом сообщает Foxnews, пишет УНН.

Детали

В интервью Vanity Fair Браун призналась, что выбрала жизнь на ферме, чтобы проводить больше времени офлайн, а не для того, чтобы быть инфлюенсером «trad wife».  Trad wives - это субкультура женщин, которые верят в четкие гендерные роли и демонстрируют другим женщинам в социальных сетях свой образ жизни домохозяйки, который часто предполагает жизнь на ферме и приготовление пищи с нуля.

Я делаю это [жизнь на ферме] не ради эстетики. Я делаю это, потому что я люблю это. Возможно, есть «традиционные» жены, которые делают это, потому что это кажется полезным, но это не так. Если вы не подбираете лошадиное говно или не моете корову голыми руками, то такая жизнь не для вас. Совсем

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Вы думаете, что животные мирные. Вы думаете, что Юг мирный. Вы думаете, что это место мирное. Но там так много хаоса. Мои животные шумные, и здесь беспорядок, а мои собаки сумасшедшие. И там, знаете, смех, много страсти и волнения, и это очень яркое место. Там так много хаоса, и именно там я добиваюсь успеха

- сказала она.

 Как сообщается, на своей ферме Браун спасает собак, находящихся в приютах для животных, через свой фонд Joey's Friends, и размещает их в сарае на своей ферме.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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