Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Актриса Милли Бобби Браун и ее жених, Джейк Бонджови, сын музыканта Джона Бон Джови, живут на ферме в Джорджии. В интервью Vanity Fair актриса подчеркнула, что их фермерская жизнь - это не модный тренд, а осознанный выбор.

Об этом сообщает Foxnews, пишет УНН.

Детали

В интервью Vanity Fair Браун призналась, что выбрала жизнь на ферме, чтобы проводить больше времени офлайн, а не для того, чтобы быть инфлюенсером «trad wife». Trad wives - это субкультура женщин, которые верят в четкие гендерные роли и демонстрируют другим женщинам в социальных сетях свой образ жизни домохозяйки, который часто предполагает жизнь на ферме и приготовление пищи с нуля.

Я делаю это [жизнь на ферме] не ради эстетики. Я делаю это, потому что я люблю это. Возможно, есть «традиционные» жены, которые делают это, потому что это кажется полезным, но это не так. Если вы не подбираете лошадиное говно или не моете корову голыми руками, то такая жизнь не для вас. Совсем