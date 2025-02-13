Міллі Боббі Браун пояснила, чому живе на фермі: "Я роблю це не заради естетики"

Акторка Міллі Боббі Браун та її наречений, Джейк Бонджові, син музиканта Джона Бон Джові, живуть на фермі в Джорджії. В інтерв’ю Vanity Fair акторка наголосила, що їхнє фермерське життя — це не модний тренд, а усвідомлений вибір.

Про це повідомляє Foxnews, пише УНН.

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В інтерв'ю Vanity Fair Браун зізналася, що обрала життя на фермі, щоб проводити більше часу офлайн, а не для того, щоб бути інфлюенсером "trad wife". Trad wives - це субкультура жінок, які вірять у чіткі гендерні ролі та демонструють іншим жінкам у соціальних мережах свій спосіб життя домогосподарки, який часто передбачає життя на фермі та приготування їжі з нуля.

Я роблю це [життя на фермі] не заради естетики. Я роблю це, тому що я люблю це. Можливо, є "традиційні" дружини, які роблять це, тому що це здається корисним, але це не так. Якщо ви не підбираєте кінське гівно або не миєте корову голими руками, то таке життя не для вас. Зовсім сказала Браун.

Ви думаєте, що тварини мирні. Ви думаєте, що Південь мирний. Ви думаєте, що це місце мирне. Але там так багато хаосу. Мої тварини галасливі, і тут безлад, а мої собаки божевільні. І там, знаєте, сміх, багато пристрасті й хвилювання, і це дуже яскраве місце. Там так багато хаосу, і саме там я досягаю успіху - сказала вона.

Як повідомляється, на своїй фермі Браун рятує собак, які перебувають у притулках для тварин, через свій фонд Joey's Friends, і розміщує їх у сараї на своїй фермі.

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