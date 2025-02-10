Аріана Гранде пропонує студіям та лейблам включити щотижневу терапію в контракти для молодих зірок

Номінована на "Оскар" акторка і поп-зірка - володарка "Греммі" Аріана Гранде виступає за щотижневу терапію для молодих зірок як акторського, так і музичного світу, кажучи, що це має бути включено в їхні контракти, пише УНН з посиланням на Variety.

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Гранде розповіла у подкасті "WTF" про те, як їй доводиться справлятися зі славою в такому юному віці, особливо з тим, що засоби масової інформації ретельно досліджують її особисте життя та тіло.

"Це почалося, коли я була такою юною, - зі моїм тілом чи чутками про мої стосунки, чи про мою команду, чи про мою маму, чи про людей, яких я люблю. Просто не було межі", - сказала Гранде.

Вона зазначила, що ситуацію "неможливо контролювати", і саме тому вона вирішує говорити на цю тему, коли у неї з'являється можливість. Особливе захоплення вона висловила щодо терапії і сказала, що, на її думку, вона має бути включена до контракту кожної молодої зірки.

"Дуже важливо, щоб ці звукозаписні лейбли, ці студії, ці телестудії, ці великі продюсерські компанії зробили це частиною контракту, коли ви підписуєтеся на щось, що змінить ваше життя таким чином, у такому масштабі, - сказала Гранде. - Вам потрібен терапевт, до якого потрібно ходити кілька разів на тиждень".

Вона продовжила, що оскільки великі студії та лейбли "знають, як зміниться ваше життя", і бачили, як слава може "негативно впливати на людей", вони "мають відповідати за те, щоб захистити вас від цього".

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