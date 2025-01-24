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Аріана Гранде у сукні за $7100 відсвяткувала з бойфрендом номінацію на "Оскар"

Аріана Гранде у сукні за $7100 відсвяткувала з бойфрендом номінацію на "Оскар"

Київ • УНН

 • 123882 перегляди

Співачка відзначила свою першу номінацію на "Оскар" у Лондоні в розкішній сукні Schiaparelli. Святкування пройшло в компанії бойфренда Ітана Слейтера та колеги по фільму Синтії Еріво.

Співачка і акторка Аріана Гранде відсвяткувала свою першу номінацію на "Оскар" у сукні за 7100 доларів у Лондоні з бойфрендом Ітаном Слейтером, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Раніше того ж дня вона відсвяткувала свою першу номінацію на "Оскар" у Лондоні зі своєю колегою з фільму "Wicked: Чародійка" Синтією Еріво.

А пізніше ввечері Аріана Гранде повернулася до свого бойфренда Ітана Слейтера, і їх бачили у Лондоні на продовженні святкування у четвер.

31-річна співачка і акторка виглядала невимушено гламурно в мерехтливій рожевій атласній сукні Schiaparelli, коли її та її 32-річного колегу по фільму "Wicked: Чародійка" бачили на виході зі студії та потім у чорному автомобілі.

Її блідо-рожева атласна сукня-корсет Schiaparelli, яка на сайті модного будинку продається приблизно за 7100 доларів, запалила вечір, пише видання.

Сукня мала вузьку, схожу на корсет талію зі смугастими швами, що підкреслювало її струнку фігуру і контрастувало з більш об'ємними короткими рукавами і довгою спідницею, що доходила до щиколоток.

Раніше того ж дня вона написала в Instagram, що не могла перестати плакати після того, як її номінували на кращу жіночу роль другого плану рано-вранці в четвер.

Оскар 2025: "Емілія Перес" лідирує з 13 номінаціями, "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" трохи відстають23.01.25, 17:48 • 135225 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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