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Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Киев  •  УНН

 • 28554 просмотра

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Певица отметила свою первую номинацию на «Оскар» в Лондоне в роскошном платье Schiaparelli. Празднование прошло в компании бойфренда Итана Слейтера и коллеги по фильму Синтии Эриво.

Певица и актриса Ариана Гранде отпраздновала свою первую номинацию на «Оскар» в платье за 7100 долларов в Лондоне с бойфрендом Итаном Слейтером, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Ранее в тот же день она отпраздновала свою первую номинацию на «Оскар» в Лондоне со своей коллегой по фильму «Wicked: Чародейка» Синтией Эриво.

А позже вечером Ариана Гранде вернулась к своему бойфренду Итану Слейтеру, и их видели в Лондоне на продолжении празднования в четверг.

31-летняя певица и актриса выглядела непринужденно гламурно в мерцающем розовом атласном платье Schiaparelli, когда ее и ее 32-летнего коллегу по фильму «Wicked: Чародейка» видели на выходе из студии и затем в черном автомобиле.

Ее бледно-розовое атласное платье-корсет Schiaparelli, которое на сайте модного дома продается примерно за 7100 долларов, зажгло вечер, пишет издание.

Платье имело узкую, похожую на корсет талию с полосатыми швами, что подчеркивало ее стройную фигуру и контрастировало с более объемными короткими рукавами и длинной юбкой, доходившей до щиколоток.

Ранее в тот же день она написала в Instagram, что не могла перестать плакать после того, как ее номинировали на лучшую женскую роль второго плана рано утром в четверг.

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают23.01.25, 17:48 • 123149 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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