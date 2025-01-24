Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"
Киев • УНН
Певица отметила свою первую номинацию на «Оскар» в Лондоне в роскошном платье Schiaparelli. Празднование прошло в компании бойфренда Итана Слейтера и коллеги по фильму Синтии Эриво.
Певица и актриса Ариана Гранде отпраздновала свою первую номинацию на «Оскар» в платье за 7100 долларов в Лондоне с бойфрендом Итаном Слейтером, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Ранее в тот же день она отпраздновала свою первую номинацию на «Оскар» в Лондоне со своей коллегой по фильму «Wicked: Чародейка» Синтией Эриво.
А позже вечером Ариана Гранде вернулась к своему бойфренду Итану Слейтеру, и их видели в Лондоне на продолжении празднования в четверг.
31-летняя певица и актриса выглядела непринужденно гламурно в мерцающем розовом атласном платье Schiaparelli, когда ее и ее 32-летнего коллегу по фильму «Wicked: Чародейка» видели на выходе из студии и затем в черном автомобиле.
Ее бледно-розовое атласное платье-корсет Schiaparelli, которое на сайте модного дома продается примерно за 7100 долларов, зажгло вечер, пишет издание.
Платье имело узкую, похожую на корсет талию с полосатыми швами, что подчеркивало ее стройную фигуру и контрастировало с более объемными короткими рукавами и длинной юбкой, доходившей до щиколоток.
Ранее в тот же день она написала в Instagram, что не могла перестать плакать после того, как ее номинировали на лучшую женскую роль второго плана рано утром в четверг.
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