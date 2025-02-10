Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Номинированная на "Оскар" актриса и поп-звезда - обладательница "Грэмми" Ариана Гранде выступает за еженедельную терапию для молодых звезд как актерского, так и музыкального мира, говоря, что это должно быть включено в их контракты, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Гранде рассказала в подкасте "WTF" о том, как ей приходится справляться со славой в столь юном возрасте, особенно с тем, что средства массовой информации тщательно исследуют ее личную жизнь и тело.

"Это началось, когда я была такой юной, - с моим телом или слухами о моих отношениях, или о моей команде, или о моей маме, или о людях, которых я люблю. Просто не было предела", - сказала Гранде.

Она отметила, что ситуацию "невозможно контролировать", и именно поэтому она решает говорить на эту тему, когда у нее появляется возможность. Она особенно увлечена терапией и сказала, что, по ее мнению, она должна быть включена в контракт каждой молодой звезды.

"Очень важно, чтобы эти звукозаписывающие лейблы, эти студии, эти телестудии, эти крупные продюсерские компании сделали это частью контракта, когда вы подписываетесь на что-то, что изменит вашу жизнь таким образом, в таком масштабе, - сказала Гранде. - Вам нужен терапевт, к которому нужно ходить несколько раз в неделю".

Она продолжила, что поскольку крупные студии и лейблы "знают, как изменится ваша жизнь", и видели, как слава может "негативно влиять на людей", они "должны отвечать за то, чтобы защитить вас от этого".

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