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Колишня дівчина Ніколаса Кейджа подала до суду на нього та їхнього сина через напад

Колишня дівчина Ніколаса Кейджа подала до суду на нього та їхнього сина через напад

Київ • УНН

 • 145332 перегляди

Христина Фултон подала позов на Ніколаса Кейджа та їхнього сина Вестона через жорстокий напад у 2024 році. Вона звинувачує Кейджа у недбальстві щодо агресивної поведінки сина та вимагає компенсації за отримані травми.

Колишня дівчина голлівудської зірки Ніколаса Кейджа Христина Фултон  подала в суд на нього і їхнього сина за "небезпечні для життя травми", які, за її словами, вона отримала під час ймовірної бійки минулого року.

Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Христина Фултон звинувачує свого 34-річного сина Вестона Кейджа, якого вона описала як "професійного бійця вагою 300 фунтів", в нападі на неї без будь-якої причини.

У позові Фултон звинувачує свого сина в нападі і побоях, а Ніколаса Кейджа — у недбальстві, зазначаючи, що він не вжив належних заходів, щоб зупинити агресивну поведінку сина, попри його знання про проблеми з психічним здоров’ям Уестона.

Позов також містить вимогу про відшкодування фізичної, емоційної та економічної шкоди, яку Фултон, за її словами, понесла через напад. Адвокати Ніколаса Кейджа назвали позов "несерйозним".

Вестон Кейдж був заарештований у червні минулого року і звинувачений у двох тяжких злочинах, пов'язаних з нападом із застосуванням смертоносної зброї, після звинувачень у нападі на свою матір і ще одну людину. Він не визнав себе винним за обома звинуваченнями.

Фултон стверджує, що відвідала сина 28 квітня 2024 року після отримання "термінових повідомлень" від його друзів, згідно з цивільним позовом, поданим до Вищого суду округу Лос-Анджелес.

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За її словами, коли вона приїхала Вестон Кейдж напав на неї в "маніакальній люті", б'ючи її на парковці, в ліфті і у вестибюлі свого будинку. У позові йдеться, що вона отримала струс мозку, численні забої, травми шиї і горла, травму зубів, шум у вухах, травму живота і посттравматичний стресовий розлад.

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Крім того Фултон стверджує, що Ніколас Кейдж знав про "тривалу історію психічних і психологічних розладів" їхнього сина і про попередні передбачувані випадки "насильницького нападу і нанесення побоїв", але продовжував потурати такій поведінці, надаючи йому фінансову підтримку.

Зокрема, у позові також йдеться про те, що Ніколас Кейдж купив для свого сина квартиру по сусідству зі своїм власним будинком, кілька разів забирав  його з в'язниці і розпивав з ним спиртне, попри те, що знав про його боротьбу з наркотичною залежністю. Адвокати Ніколаса Кейджа назвали позов "абсурдним", заявивши, що він не несе відповідальності за дії дорослого сина.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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