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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 63779 просмотра

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Член комитета ВР по нацбезопасности Вениславский отрицает остановку поставок американского оружия в Украину. В то же время другие депутаты утверждают о приостановке продажи вооружения.

Поставки оружия по контрактам с американскими компаниями идут в Украину. Об этом журналисту УНН сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

На вопрос, действительно ли США остановили продажу оружия Украине, Вениславский ответил: «У меня нет такой информации. По моей информации поставки идут».

Вениславский уточнил, что по его информации поставки оружия по контрактам с американскими компаниями идут в Украину.

Контекст

20 февраля секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Тема с Мосейчук», что США остановили продажу оружия Украине.

«Одно дело - это помощь средствами, а мы закупаем вооружение. Которое сейчас, по моей информации, то, что шло даже на продажу, оно остановилось. Даже те фирмы, которые готовы были уже завтра сюда передавать, они сейчас ждут, потому что нет решения», - заявил Костенко.

Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что вчерашнее заявление Романа Костенко - абсолютно правдивое.

«Мне это подтверждают американские компании»,- написал Гончаренко.

17 февраля издание Bloomberg сообщало, что США разрешат европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину.

В начале февраля Reuters сообщало, что поставки американского оружия в Украину подвергались временной приостановке, однако уже на выходных были возобновлены.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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