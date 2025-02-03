Поставки зброї з США в Україну: короткочасна пауза та відновлення на вихідних - Reuters

Поставки американської зброї в Україну нещодавно зазнали тимчасового призупинення, однак вже на вихідних були відновлені. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Згідно з інформацією, причиною цього стало обговорення політики США щодо підтримки Києва в умовах війни, що відбулося в адміністрації Дональда Трампа. Призупинення поставок тривало недовго, і вже після перегляду позиції Білого дому, постачання зброї відновили.

В адміністрації США існують різні думки щодо того, в якому обсязі має продовжуватися військова допомога Україні. Це питання залишається спірним, відтак навіть після відновлення поставок не було надано офіційного коментаря щодо подальших кроків.

США неодноразово надавали Києву величезні суми на закупівлю військової техніки, і за останні місяці було ухвалено рішення про виділення більше ніж 1 мільярда доларів на нові поставки зброї з американських резервів.

Дане виявлене тимчасове призупинення поставок під час президентства Трампа стало важливою ознакою внутрішніх дебатів у Вашингтоні щодо подальшої підтримки України.

Адміністрація Байдена сповільнювала постачання зброї Україні у 2024 році - Reuters