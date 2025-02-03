Поставки оружия из США в Украину: кратковременная пауза и возобновление на выходных - Reuters

Поставки американского оружия в Украину недавно подверглись временной приостановке, однако уже на выходных были восстановлены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно информации, причиной этого стало обсуждение политики США по поддержке Киева в условиях войны, состоявшееся в администрации Дональда Трампа. Приостановление поставок длилось недолго, и уже после пересмотра позиции Белого дома, поставки оружия возобновили.

В администрации США существуют разные мнения относительно того, в каком объеме должна продолжаться военная помощь Украине. Этот вопрос остается спорным, поэтому даже после возобновления поставок не было предоставлено официального комментария относительно дальнейших шагов.

США неоднократно предоставляли Киеву огромные суммы на закупку военной техники, и за последние месяцы было принято решение о выделении более чем 1 миллиарда долларов на новые поставки оружия из американских резервов.

Данное выявленное временное приостановление поставок во время президентства Трампа стало важным признаком внутренних дебатов в Вашингтоне относительно дальнейшей поддержки Украины.

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