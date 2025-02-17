США дозволять Європі купувати американську зброю для України

США дозволять європейським країнам закуповувати зброю та іншу продукцію американського військово-промислового комплексу для поставок в Україну. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

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Як повідомляє видання, американський лідер заявив, що готовий дозволити Європі купувати зброю, вироблену в США, щоб передати її Україні.

Вloomberg пише, що це є "останнім поворотом", поки Білий дім намагається домовитися щодо припинення війни росії проти України.

Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни

Трамп відповів "так" у неділю на запитання журналістів про торгівельну перспективу. Це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США, повідомляє Bloomberg.

Чи здійсниться сценарій – невідомо. З одного боку, Трамп наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій, наполягаючи на угоді, яка, ймовірно, назавжди забезпечить російські земельні переваги