США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України

Сполучені Штати Америки закликали країни Європи надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з рф. Про це інформує видання Financial Times з посиланням на нерозголошені джерела, передає УНН.

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Зазначається, що відповідний запит анонімні джерела надіслали цього тижня. Це сталося, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах Дональда Трампа з володимиром путіним, про які він оголосив 12 лютого. США прагнуть дізнатися, яку військову техніку та війська європейські країни готові надати, а також які гарантії вони можуть запропонувати Україні.

Цей (документ) є способом, за допомогою якого ми гарантуємо свою участь - сказав один із посадовців.

Запит США надійшов напередодні туру європейськими столицями представника Трампа по Україні Кіта Келлога, який розпочнеться наступного тижня з Брюсселя. У своїх коментарях Келлог заявляв, що Європа не буде "безпосередньо залучена до переговорів" щодо припинення війни росії в Україні, але її інтереси врахують.

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У дописі йдеться, що президент Франції Емманюель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже в понеділок, 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України, викликану зауваженнями офіційних осіб США цього тижня щодо мирного процесу.

Вашингтон має намір у своїй анкеті, надісланій урядам Держдепартаментом США, визначити готовність Європи захистити Київ після мирного врегулювання та ціну, яку вона готова заплатити в обмін на участь у переговорах з москвою.

Держдеп запитав інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість бригад, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

Я сам не бачив (анкету), але цілком розумію, що це допомогло б сконцентрувати розмову - зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він додав, що, попри запит США, європейські країни повинні чітко визначити, як вони можуть активізувати свої зусилля.

Я чую, як європейські країни скаржаться, що їм не одразу знайшлося місце за столом (переговорів). Мій аргумент такий: спочатку організуйтеся разом, обговоріть і подумайте про те, яким може бути внесок Європи – наголосив Генсек НАТО.

За словами одного із джерел, прогрес у переговорах залежатиме від подальшого контакту між Трампом і путіним. Європейські країни ж намагаються визначити свою роль у цьому процесі, хоча їхня реальна участь залишається під питанням.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність суттєвого збільшення оборонних витрат країн-членів альянсу. США закликають до перебалансування витрат, оскільки зараз на них припадає понад 50% ВВП НАТО.

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