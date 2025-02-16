США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України
Київ • УНН
США надіслали європейським країнам запит щодо детальних пропозицій про зброю та війська для України. Держдепартамент хоче визначити готовність Європи захищати Київ після мирного врегулювання.
Сполучені Штати Америки закликали країни Європи надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з рф. Про це інформує видання Financial Times з посиланням на нерозголошені джерела, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідний запит анонімні джерела надіслали цього тижня. Це сталося, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах Дональда Трампа з володимиром путіним, про які він оголосив 12 лютого. США прагнуть дізнатися, яку військову техніку та війська європейські країни готові надати, а також які гарантії вони можуть запропонувати Україні.
Цей (документ) є способом, за допомогою якого ми гарантуємо свою участь
Запит США надійшов напередодні туру європейськими столицями представника Трампа по Україні Кіта Келлога, який розпочнеться наступного тижня з Брюсселя. У своїх коментарях Келлог заявляв, що Європа не буде "безпосередньо залучена до переговорів" щодо припинення війни росії в Україні, але її інтереси врахують.
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У дописі йдеться, що президент Франції Емманюель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже в понеділок, 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України, викликану зауваженнями офіційних осіб США цього тижня щодо мирного процесу.
Вашингтон має намір у своїй анкеті, надісланій урядам Держдепартаментом США, визначити готовність Європи захистити Київ після мирного врегулювання та ціну, яку вона готова заплатити в обмін на участь у переговорах з москвою.
Держдеп запитав інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість бригад, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.
Я сам не бачив (анкету), але цілком розумію, що це допомогло б сконцентрувати розмову
Він додав, що, попри запит США, європейські країни повинні чітко визначити, як вони можуть активізувати свої зусилля.
Я чую, як європейські країни скаржаться, що їм не одразу знайшлося місце за столом (переговорів). Мій аргумент такий: спочатку організуйтеся разом, обговоріть і подумайте про те, яким може бути внесок Європи
За словами одного із джерел, прогрес у переговорах залежатиме від подальшого контакту між Трампом і путіним. Європейські країни ж намагаються визначити свою роль у цьому процесі, хоча їхня реальна участь залишається під питанням.
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