США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України

uken
05:23 • 24280 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124796 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183975 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148310 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139613 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117742 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108242 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143282 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134880 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 49129 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 60143 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 48934 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 55682 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 56957 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143282 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142267 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276105 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304930 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 16409 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 59723 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111919 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134880 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117170 перегляди
Актуальне
США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України

США попросили Європу підготувати список зброї, військових та заходів безпеки для України

Київ • УНН

 • 54898 перегляди

США надіслали європейським країнам запит щодо детальних пропозицій про зброю та війська для України. Держдепартамент хоче визначити готовність Європи захищати Київ після мирного врегулювання.

Сполучені Штати Америки закликали країни Європи надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках будь-яких гарантій безпеки для припинення війни з рф. Про це інформує видання Financial Times з посиланням на нерозголошені джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідний запит анонімні джерела надіслали цього тижня. Це сталося, коли європейські лідери вимагали взяти участь у переговорах Дональда Трампа з володимиром путіним, про які він оголосив 12 лютого. США прагнуть дізнатися, яку військову техніку та війська європейські країни готові надати, а також які гарантії вони можуть запропонувати Україні.

Цей (документ) є способом, за допомогою якого ми гарантуємо свою участь

- сказав один із посадовців.

Запит США надійшов напередодні туру європейськими столицями представника Трампа по Україні Кіта Келлога, який розпочнеться наступного тижня з Брюсселя. У своїх коментарях Келлог заявляв, що Європа не буде "безпосередньо залучена до переговорів" щодо припинення війни росії в Україні, але її інтереси врахують.

Глава МЗС Франції: Європі доведеться ухвалювати складні рішення для забезпечення безпеки15.02.25, 17:18 • 24846 переглядiв

У дописі йдеться, що президент Франції Емманюель Макрон запросив обраних європейських лідерів на саміт у Парижі вже в понеділок, 17 лютого, щоб обговорити, як Європа може посилити підтримку України, викликану зауваженнями офіційних осіб США цього тижня щодо мирного процесу.

Вашингтон має намір у своїй анкеті, надісланій урядам Держдепартаментом США, визначити готовність Європи захистити Київ після мирного врегулювання та ціну, яку вона готова заплатити в обмін на участь у переговорах з москвою.

Держдеп запитав інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також про кількість бригад, які вони готові розгорнути, розповіли посадовці.

Я сам не бачив (анкету), але цілком розумію, що це допомогло б сконцентрувати розмову

-  зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він додав, що, попри запит США, європейські країни повинні чітко визначити, як вони можуть активізувати свої зусилля.

Я чую, як європейські країни скаржаться, що їм не одразу знайшлося місце за столом (переговорів). Мій аргумент такий: спочатку організуйтеся разом, обговоріть і подумайте про те, яким може бути внесок Європи

–  наголосив Генсек НАТО.

За словами одного із джерел, прогрес у переговорах залежатиме від подальшого контакту між Трампом і путіним. Європейські країни ж намагаються визначити свою роль у цьому процесі, хоча їхня реальна участь залишається під питанням.

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про необхідність суттєвого збільшення оборонних витрат країн-членів альянсу. США закликають до перебалансування витрат, оскільки зараз на них припадає понад 50% ВВП НАТО.

Бербок: "Міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою"15.02.25, 16:13 • 23764 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітикаНовини Світу
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
briusselБрюссель
paryzhПариж
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами