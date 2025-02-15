Глава МЗС Франції: Європі доведеться ухвалювати складні рішення для забезпечення безпеки

Європі необхідно готуватися до важких випробувань та ухвалення складних рішень для забезпечення безпеки в умовах сучасних викликів. Про це заявив, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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Нам доведеться зіткнутися з важкими днями, ухвалювати складні рішення і навіть іти на жертви, яких ми досі не очікували, щоб забезпечити цю безпеку — зазначив Барро.

"Ми повинні зрозуміти, що час мирного дивіденду закінчився. Ми повинні роз'яснити це населенню, роз'яснити, що необхідні жертви, і необхідні зусилля для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Ми тут говорили про інновативні підходи до фінансування. Це необхідно буде, але не дозволить нам вирішити всі питання, які нам належить вирішити, щоб відобразити існуючі виклики", - додав він.

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