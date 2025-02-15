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15 березня, 19:03 • 119529 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179010 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144693 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136616 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116193 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107315 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102757 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139673 перегляди

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Глава МЗС Франції: Європі доведеться ухвалювати складні рішення для забезпечення безпеки

Глава МЗС Франції: Європі доведеться ухвалювати складні рішення для забезпечення безпеки

Київ • УНН

 • 24846 перегляди

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про необхідність готуватися до складних рішень для безпеки Європи. За його словами, час "мирного дивіденду" закінчився, і європейцям доведеться йти на неочікувані жертви.

Європі необхідно готуватися до важких випробувань та ухвалення складних рішень для забезпечення безпеки в умовах сучасних викликів. Про це заявив, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Нам доведеться зіткнутися з важкими днями, ухвалювати складні рішення і навіть іти на жертви, яких ми досі не очікували, щоб забезпечити цю безпеку

— зазначив Барро.

"Ми повинні зрозуміти, що час мирного дивіденду закінчився. Ми повинні роз'яснити це населенню, роз'яснити, що необхідні жертви, і необхідні зусилля для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Ми тут говорили про інновативні підходи до фінансування. Це необхідно буде, але не дозволить нам вирішити всі питання, які нам належить вирішити, щоб відобразити існуючі виклики", - додав він.

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати15.02.25, 15:08 • 24568 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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