Глава МИД Франции: Европе придется принимать сложные решения для обеспечения безопасности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости готовиться к сложным решениям для безопасности Европы. По его словам, время «мирного дивиденда» закончилось, и европейцам придется идти на неожиданные жертвы.
Европе необходимо готовиться к тяжелым испытаниям и принятия сложных решений для обеспечения безопасности в условиях современных вызовов. Об этом заявил, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже идти на жертвы, которых мы до сих пор не ожидали, чтобы обеспечить эту безопасность
"Мы должны понять, что время мирного дивиденда закончилось. Мы должны разъяснить это населению, разъяснить, что необходимы жертвы, и необходимы усилия для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы здесь говорили об инновационных подходах к финансированию. Это необходимо будет, но не позволит нам решить все вопросы, которые нам предстоит решить, чтобы отразить существующие вызовы", - добавил он.
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