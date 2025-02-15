Глава МИД Франции: Европе придется принимать сложные решения для обеспечения безопасности

Европе необходимо готовиться к тяжелым испытаниям и принятия сложных решений для обеспечения безопасности в условиях современных вызовов. Об этом заявил, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже идти на жертвы, которых мы до сих пор не ожидали, чтобы обеспечить эту безопасность