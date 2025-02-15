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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Франции: Европе придется принимать сложные решения для обеспечения безопасности

Глава МИД Франции: Европе придется принимать сложные решения для обеспечения безопасности

Киев  •  УНН

 • 1059 просмотра

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости готовиться к сложным решениям для безопасности Европы. По его словам, время «мирного дивиденда» закончилось, и европейцам придется идти на неожиданные жертвы.

Европе необходимо готовиться к тяжелым испытаниям и принятия сложных решений для обеспечения безопасности в условиях современных вызовов. Об этом заявил, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже идти на жертвы, которых мы до сих пор не ожидали, чтобы обеспечить эту безопасность

- отметил Барро.

"Мы должны понять, что время мирного дивиденда закончилось. Мы должны разъяснить это населению, разъяснить, что необходимы жертвы, и необходимы усилия для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. Мы здесь говорили об инновационных подходах к финансированию. Это необходимо будет, но не позволит нам решить все вопросы, которые нам предстоит решить, чтобы отразить существующие вызовы", - добавил он.

Премьер Швеции об отправке европейские войска в Украину: нужно продумать, что будет если их будут обстреливать15.02.2025, 15:08 • 15255 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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