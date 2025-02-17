США позволят Европе покупать американское оружие для Украины

США позволят европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, американский лидер заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие, произведенное в США, чтобы передать его Украине.

Вloomberg пишет, что это является "последним поворотом", пока Белый дом пытается договориться о прекращении войны России против Украины.

Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны - говорится в заметке Bloomberg.

Трамп ответил "да" в воскресенье на вопрос журналистов о торговой перспективе. Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США, сообщает Bloomberg.

Осуществится ли сценарий - неизвестно. С одной стороны, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий, настаивая на сделке, которая, вероятно, навсегда обеспечит российские земельные преимущества - резюмирует издание.

Администрация Трампа сообщила западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику. Команда Трампа также предположила, что хочет, чтобы Европа покупала больше американской энергии.

А также чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей.

Напомним

Соединенные Штаты Америки призвали страны Европы предоставить детальные предложения по оружию, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности для прекращения войны с рф.

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