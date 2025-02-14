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Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Гегсет рассказал о возможности применения ядерного оружия для защиты Украины

Киев  •  УНН

 • 4309 просмотра

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Министр обороны США не исключил использования ядерного оружия для защиты Украины, но решение зависит от Трампа. Он также назвал членство Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года маловероятным.

Гегсет не исключил возможность использования ядерного оружия для защиты Украины, однако отметил, что в конечном итоге решение по этому вопросу будет зависеть от президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Breitbart News, передает УНН.

Детали

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что его роль заключается не в объявлении новых политических направлений, а в том, чтобы обеспечить реалистичный взгляд на ситуацию и помочь создать условия для мирных переговоров.

В связи с этим, министр обороны отметил, что вопрос членства Украины в НАТО пока маловероятен, учитывая реалии текущей ситуации. Он также отметил, что даже вопрос возвращения к границам Украины 2014 года является «нереалистичным» на данный момент. Гегсет подчеркнул важность баланса между стремлением к миру и реальными возможностями достичь этого.

В контексте предстоящих переговоров по миру Гегсет также отметил, что важным является понимание стимулов обеих сторон. В своих замечаниях он отметил прагматический подход Трампа. В то же время, Гегсет отверг критику относительно переговоров с РФ как признаки слабости, отметив, что именно благодаря силе США возможно было бы заставить кремль сесть за стол переговоров.

Это признание реалий: Гегсет о невозможности возвращения границ Украины до 2014 года13.02.25, 19:39 • 24082 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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