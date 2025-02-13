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Это признание реалий: Гегсет о невозможности возвращения границ Украины до 2014 года

Это признание реалий: Гегсет о невозможности возвращения границ Украины до 2014 года

Киев  •  УНН

 • 4927 просмотра

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Пит Гегсет заявил, что невозможность возвращения границ Украины 2014 года не является уступкой путину, а является реальностью. Он отметил, что мир через переговоры приведет к демаркации, которой не желает ни одна из сторон.

Невозможность возвращения границ Украины 2014 года не является уступкой российскому диктатору владимиру путину. Это нынешняя реальность. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Гегсет, передает УНН.

Наша команда имеет реалистичные, вероятные прогнозы относительно результата. Я считаю, что реализм - это важная часть разговора, которой не хватало в разговорах между друзьями. Но просто указать на реализм, например, что границы не будут откачены назад к тому, какими все хотели бы их видеть в 2014 году, - это не уступка. Это не уступка владимиру путину. Это признание реалий жесткой силы на местах после больших инвестиций и жертв сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников. Это признание реалий жесткой силы на местах, после многих жертв, сначала со стороны украинцев, а затем со стороны союзников, и осознание того, что мир, достигнутый путем переговоров, будет определенной демаркацией, которой не желает ни одна из сторон 

- сказал Хэгсет.

Он также отверг обвинения в сторону президента США Дональда Трампа за якобы его уступки путину.

"Аргументы, которые приводились, что то, что он сейчас садится за стол переговоров, - это откровенные уступки владимиру путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать... Я просто отвергаю это", - добавил Гегсет.

Напомним

Министр обороны США Пит Гегсет заявлял, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной, а такая цель приведет лишь к еще большему затягиванию войны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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