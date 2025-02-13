Це визнання реалій: Гегсет про неможливість повернення кордонів України до 2014 року

Неможливість повернення кордонів України 2014 року не є поступкою російському диктатору володимиру путіну. Це нинішня реальність. Про це на пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає УНН.

Наша команда має реалістичні, ймовірні прогнози щодо результату. Я вважаю, що реалізм - це важлива частина розмови, якої не вистачало в розмовах між друзями. Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені назад до того, якими всі хотіли б їх бачити у 2014 році, - це не поступка. Це не поступка володимиру путіну. Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих інвестицій і жертв спочатку з боку українців, а потім з боку союзників. Це визнання реалій жорсткої сили на місцях, після багатьох жертв, спочатку з боку українців, а потім з боку союзників, і усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде певною демаркацією, якої не бажає жодна зі сторін