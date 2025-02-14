Гегсет розповів про можливість застосування ядерної зброї для захисту України

Гегсет не відкинув можливість використання ядерної зброї для захисту України, проте зазначив, що в кінцевому підсумку рішення з цього питання залежатиме від президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Breitbart News, передає УНН.

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Міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив, що його роль полягає не в оголошенні нових політичних напрямків, а в тому, щоб забезпечити реалістичний погляд на ситуацію та допомогти створити умови для мирних переговорів.

У зв'язку з цим, міністр оборони зазначив, що питання членства України в НАТО наразі є малоймовірним, враховуючи реалії поточної ситуації. Він також відзначив, що навіть питання повернення до кордонів України 2014 року є "нереалістичним" на цей момент. Гегсет підкреслив важливість балансу між прагненням до миру і реальними можливостями досягти цього.

У контексті майбутніх переговорів щодо миру Гегсет також зазначив, що важливим є розуміння стимулів обох сторін. У своїх зауваженнях він наголосив на прагматичному підході Трампа. Водночас, Гегсет відкинув критику щодо переговорів з рф як ознаки слабкості, наголосивши, що саме завдяки силі США можливо було б змусити кремль сісти за стіл переговорів.

Це визнання реалій: Гегсет про неможливість повернення кордонів України до 2014 року