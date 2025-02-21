Поставки зброї з США до України йдуть - Веніславський

Поставки зброї по контрактах з американськими компаніями йдуть в Україну. Про це журналісту УНН повідомив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

На запитання, чи дійсно США зупинили продаж зброї Україні, Веніславський відповів: "У мене немає такої інформації. За моєю інформацією поставки йдуть".

Веніславський уточнив, що за його інформацією поставки зброї по контрактах з американськими компаніями йдуть до України.

Контекст

20 лютого секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Тема з Мосейчук", що США зупинили продаж зброї Україні.

"Одна справа - це допомога коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продаж, воно зупинилося. Навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають, тому що немає рішення", - заявив Костенко.

Нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що вчорашня заява Романа Костенко - абсолютно правдива.

"Мені це підтверджують американські компанії",- написав Гончаренко.

17 лютого видання Bloomberg повідомляло, що США дозволять європейським країнам закуповувати зброю та іншу продукцію американського військово-промислового комплексу для поставок в Україну.

На початку лютого Reuters повідомляло, що поставки американської зброї в Україну зазнавали тимчасового призупинення, однак вже на вихідних були відновлені.