«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

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Украинские пограничники в свободное время подкармливают мышонка картошкой. Оператор БПЛА взял животное под опеку, обеспечив его питанием.

Украинские пограничники в свободное от службы время подкармливают мышей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Ведомство опубликовало видео, на котором один из операторов БПЛА угощает мышонка чем-то похожим на жареную картошку.

"К пограничникам-дроноводам "завербовался" мышонок. Пока без прав на дрон, но с безлимитом на пищевое обеспечение", - говорится в подписи к видео.

Напомним

На украинско-румынской границе пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Тиса, хотя не умел плавать. Замерзшего и с порезанными руками нарушителя освободили из заграждений и отогрели чаем.

За год на границе с Россией на участках ГПСУ зафиксировали более 10 попыток проникновения ДРГ22.01.25, 13:45 • 35087 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

УНН Lite
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина

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