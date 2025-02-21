"Кусь-кусь, привіт": українські прикордонники "завербували" незвичайного помічника
Київ • УНН
Українські прикордонники у вільний час підгодовують мишеня картоплею. Оператор БПЛА взяв тваринку під опіку, забезпечивши її харчуванням.
Прикордонники-дроноводи "завербували" мишеня. Прав на дрон у "новобранця" поки немає, а от безлім на харчове забезпечення - є. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Відомство опублікувало відео, на якому один із операторів БПЛА пригощає мишеня чимось схожим на смажену картоплю.
"До прикордонників-дроноводів "завербувалося" мишеня. Поки що без прав на дрон, але з безлімітом на харчове забезпечення", - йдеться у підписі до відео.
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