"Кусь-кусь, привіт": українські прикордонники "завербували" незвичайного помічника

Прикордонники-дроноводи "завербували" мишеня. Прав на дрон у "новобранця" поки немає, а от безлім на харчове забезпечення - є. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Відомство опублікувало відео, на якому один із операторів БПЛА пригощає мишеня чимось схожим на смажену картоплю.

"До прикордонників-дроноводів "завербувалося" мишеня. Поки що без прав на дрон, але з безлімітом на харчове забезпечення", - йдеться у підписі до відео.

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На українсько-румунському кордоні прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Тиса, хоча не вмів плавати. Змерзлого та з порізаними руками порушника визволили з загороджень та відігріли чаєм.

За рік на кордоні з росією на ділянках ДПСУ зафіксували понад 10 спроб проникнення ДРГ