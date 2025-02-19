Не вмів плавати, але поліз у Тису: прикордонники врятували ухилянта

На українсько-румунському кордоні прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Тиса, хоча не вмів плавати. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

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Чоловік довірився переправникам, які за $9000 пообіцяли йому "легкий маршрут". Реальність виявилася іншою: у темряві він поліз у стрімку Тису, хоча плавати не вмів. Течія миттєво понесла на 50 метрів, але йому вдалося вибратися на берег. Там на нього чекала нова проблема – він заплутався у загородженнях і не міг рухатися далі - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, змерзлого та з порізаними руками порушника знайшли українські прикордонники. Вони визволили його з загороджень та відігріли чаєм. Організаторів нелегального перетину кордону вже встановили. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо

Раніше ДПС повідомляли, що на Закарпатті затримали вантажівку з 13 чоловіків, які намагались нелегально виїхати в Угорщину під шаром піску. Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів з людини.