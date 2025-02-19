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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121352 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182037 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146497 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138191 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117026 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107763 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Не вмів плавати, але поліз у Тису: прикордонники врятували ухилянта

Не вмів плавати, але поліз у Тису: прикордонники врятували ухилянта

Київ • УНН

 • 32287 перегляди

Прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон через річку Тиса, не вміючи плавати. Порушника, якого течією віднесло на 50 метрів, знайшли змерзлого із порізаними руками.

На українсько-румунському кордоні прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Тиса, хоча не вмів плавати. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

Деталі 

Чоловік довірився переправникам, які за $9000 пообіцяли йому "легкий маршрут". Реальність виявилася іншою: у темряві він поліз у стрімку Тису, хоча плавати не вмів. Течія миттєво понесла на 50 метрів, але йому вдалося вибратися на берег. Там на нього чекала нова проблема – він заплутався у загородженнях і не міг рухатися далі

- йдеться у повідомленні.
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Як повідомляється, змерзлого та з порізаними руками порушника знайшли українські прикордонники. Вони визволили його з загороджень та відігріли чаєм. Організаторів нелегального перетину кордону вже встановили. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо 

Раніше ДПС повідомляли, що на Закарпатті затримали вантажівку з 13 чоловіків, які намагались нелегально виїхати в Угорщину під шаром піску. Вартість "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів з людини. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
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