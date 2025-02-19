Не умел плавать, но полез в Тису: пограничники спасли уклониста
Киев • УНН
Пограничники спасли мужчину, который пытался нелегально пересечь границу через реку Тиса, не умея плавать. Нарушителя, которого течением отнесло на 50 метров, нашли замерзшего с порезанными руками.
На украинско-румынской границе пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Тиса, хотя не умел плавать. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Мужчина доверился переправщикам, которые за $9000 пообещали ему «легкий маршрут». Реальность оказалась другой: в темноте он полез в стремительную Тису, хотя плавать не умел. Течение мгновенно унесло на 50 метров, но ему удалось выбраться на берег. Там его ждала новая проблема - он запутался в заграждениях и не мог двигаться дальше
Как сообщается, замерзшего и с порезанными руками нарушителя нашли украинские пограничники. Они освободили его из заграждений и отогрели чаем. Организаторов нелегального пересечения границы уже установили. Им грозит уголовная ответственность.
Напомним
Ранее ГПС сообщали, что на Закарпатье задержали грузовик с 13 мужчинами, которые пытались нелегально выехать в Венгрию под слоем песка. Стоимость «услуг» составляла от 8 до 10 тысяч долларов с человека.